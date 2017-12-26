Trabzonspor, Konya’ya gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya´ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün saat 11.00´de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10´da özel uçak ile Konya´ya hareket etti. Trabzonspor´un Konya kafilesinde izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda´nın yanı sıra, tedavisi devam eden Batuhan, hafif sakatlığı bulunan Volkan ile hasta olan N´Doye yer almadı.