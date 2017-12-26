Süper Lig’de ilk yarının ‘en’leri

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ererken takımların ve futbolcuların istatistikleri de ortaya çıktı. İşte Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri...

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda ilk yarı tamamlanırken, takımların ve futbolcuların istatistikleri de dikkat çekti. Ligde en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş olurken, lider Medipol Başakşehir tek kırmızı kart görmeyen takım oldu.

Süper Lig’in ilk yarısında en çok penaltı veren hakem ise 12 maçta 8 penaltı ile Ali Palabıyık. Kardemir Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş da ilk yarıda 8 sarı kart ile en çok kart gören futbolcu oldu.

GOL MAKİNESİ GALATASARAY

Süper Lig’in ilk yarısında en çok gol atan takım 37 ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım ayrıca, evinde 26 gol kaydederek, ‘iç sahada en çok gol atan ekip’ unvanını da elinde bulundurdu.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ ALANYA

Sezonun ilk yarısında konuk olduğu takımlara en çok gol atan takım ise Aytemiz Alanyaspor. Deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor, bu alanda en çok gole sahip takım oldu.

İLK YARIDA EN ÇOK GOL YİYEN OSMANLISPOR

Osmanlıspor, ligin ilk yarısında rakip forvetleri engellemekte zorlandı. Başkent temsilcisi, 17 hafta sonunda 34 golle en çok gol yiyen takım oldu.

SEYİRCİSİ ÖNÜNDE EN ÇOK GOL YİYEN KASIMPAŞA

Kasımpaşa ekibi, iç sahada rakiplerinden 17 gol yiyerek, ilk yarıda ‘evinde en çok gol yiyen takım’ olarak göze çarptı.

DEPLASMANDA GOLE ENGEL OLAMAYAN GENÇLERBİRLİĞİ

Bu sezon ligin alt sıralarından kurtulma çabası veren Gençlerbirliği, deplasmanda yediği gollerle dikkat çekti. Ankara ekibi, konuk olduğu maçlarda 25 gol yiyerek, ‘deplasmanda en çok gol yiyen takım’ oldu.

GOL KRALLIĞINDA BURAK ZİRVEDE

Ligin ilk yarısında gol krallığı koltuğunda Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz bulunuyor. Burak, oynadığı 14 maçta 14 gol bulurken, takipçileri Galatasaraylı Bafetimbi Gomis 17 maçta 14 gol, Göztepeli Adis Jahovic ise 16 maçta 14 gol kaydetti.

ASİST LİDERİ BAŞAKŞEHİR’DEN

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir’den Edin Visca, asist sayısında zirvede yer aldı. Bosna Hersekli futbolcu, 16 maçta 7 asist ile takımına büyük katkı sağladı. Fenerbahçeli Mathieu Valbuena ve Younes Belhanda da 16 maçta 6 asist yaparak zirveyi zorlayan isimler oldu.

EN AZ GOL YİYEN FABRİ

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabri, ilk yarıda rakip forvetleri fazlasıyla zorladı. Siyah-beyazlı kaleci, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçta da forma giyerken, kalesinde sadece 16 gol gördü.

Öte yandan Fabri, bu performansıyla ligin ilk yarısında takımının en az gol yiyen ekip olmasını sağladı.

İLK YARININ EN GOLCÜ DEFANSLARI

Savunma oyuncularının skora katkısı da dikkatleri çekti. ‘En golcü defans oyuncuları’ listesinin ilk sırasını Galatasaraylı Maicon ve Bursasporlu Aziz Behich paylaştı. İki savunma oyuncusu da ligin ilk yarısında 5’er golle forvetlere taş çıkardı.

Medipol Başakşehirli Epureanu ve Atiker Konyasporlu Skubic de 4’er golle takımına büyük katkı sağlayan defans oyuncuları oldu.

EN UZUN GALİBİYET SERİLERİ

Ligin ilk yarısında ‘en uzun galibiyet serisi’ yakalayan arasında birinciliği iki takım paylaştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, 5’er maçlık galibiyet serileriyle taraftarlarının yüzünü güldürdü.

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ FENERBAHÇE’DEN

Sezonun ilk yarısında uzun süre bileği bükülmeyen takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek, rakiplerine gözdağı verdi.

EN ÇOK KIZARAN TAKIM KARA-KARTAL

Beşiktaş, ligin ilk yarısında en çok kırmızı kart gören takım oldu. Siyah-beyazlılar 5 kırmızı kartla bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı. Beşiktaş’ta oyun dışında kalan isimler ise Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson oldu.

BAŞAKŞEHİR’DE KIRMIZI YASAK

Medipol Başakşehir ekibi, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Zirvede yer alan Turuncu-lacivertli takım, 36 sarı kart gördüğü ilk yarıda, tek kırmızı kart görmeyen takım oldu.

EN AZ KARTI BURSASPOR GÖRDÜ

Hakemlerden en az kartı ise Bursasporlu futbolcular gördü. Yeşil-beyazlı oyunculara, ilk yarıda 29 sarı, 1 de kırmızı kart çıktı.

KARTA DOYAN TAKIM KARABÜKSPOR

Ligin ilk yarısında en çok kart gören takım da Kardemir Karabükspor ekibi oldu. Hakemler, 17 haftada Karabüksporlu futbolculara 53 sarı kart ve 2 de kırmızı kart gösterdi.

EN ÇOK KART GÖREN FUTBOLCU

17 hafta sonunda en çok kart gören futbolcu da Kardemir Karabükspor ekibinden oldu. Savunma oyuncusu Barış Başdaş, 8 sarı kart ile ‘en çok kart gören’ oyuncu oldu.

EN BONKÖR HAKEM AYDINUS

Sezonun ilk yarısında kartına en çok başvuran hakem de Fırat Aydınus oldu. Tecrübeli hakem, yönettiği 12 maçta 59 sarı, 2 de kırmızı kart gösterdi.

Aydınus’un ayrıca, ilk yarıda hiç penaltı düdüğü çalmaması da dikkat çekti.

EN ÇOK PENALTI PALABIYIK’TAN

Öte yandan sezonun ilk yarısında en çok penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık oldu. Palabıyık, düdük çaldığı 12 maçta 8 kez penaltı kararı verdi.