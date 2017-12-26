Son dakika… Ricardo Quaresma’dan ortalığı karıştıran mesaj hakkında açıklama

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından 'Her şey için teşekkürler' yazarak Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşması kafaları karıştırdı. Instagram'daki mesajın altına kısa sürede binlerce 'Gitme' yorumu yazılırken, tecrübeli futbolcu konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı ve ayrılık iddialarını yalanladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun Instagram hesabından paylaştığı mesaj herkesi şaşkına çevirdi.

Portekizli futbolcu, Portekizce “Her şey için teşekkürler” yazarak Beşiktaş formasıyla elinde kupa olan bir fotoğrafını paylaştı.

Quaresma’nın bu mesajını ayrılık anlamı taşıyıp taşımadığı ise henüz netlik kazanmadı. Dakikalar içinde binlerce Beşiktaş taraftarından ‘Gitme’ mesajları alan Q7’nin mesajının yeni yıl kutlaması olabileceği yorumları da yapıldı.

Öte yandan, Quaresma’nın bu paylaşımını takım arkadaşı Pepe de beğendi.

Obrigado por tudo Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)’in paylaştığı bir gönderi ( Ara 25, 2017 at 11:37ös PST )

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Siyah beyazlı futbolcu bu gelişmelerin üzerine bir mesaj daha yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

“Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, mesajının tepki çekmesinden sonra bir fotoğraf daha paylaşarak şu mesajı yazdı: Arkadaşlar kendim ve kulübün hakkındaki yalan haberlerden bıktım. Kulübümle ve arkadaşlarımla her şey yolunda. Beşiktaş için elimden geleni yapmak zorundayım.”

2020’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Portekizli yıldızın siyah-beyazlı kulüple 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Quaresma’nın adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılıyordu.

‘2017 SENESİNE TEŞEKKÜR ETTİ’

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Quaresma’nın paylaşımıyla ilgili konuştu. Güner, Portekizli yıldızın takımda kalacağını söyledi. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Quaresma’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili konuştu. 2016-2017 sezonunun şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, bu fotoğrafa ‘Her şey için teşekkürler’ yazmış ve kafaları karıştırmıştı. Siyah-beyazlı yönetici Umut Güner, Quaresma’nın bu paylaşımının altında herhangi bir şey aranmaması gerektiğini söylerken, “Quaresma 2017 senesine teşekkür etti. Bir nevi evrene mesaj gibi. Kupalı fotoğrafın olması da 2017’nin kendisi için iyi geçtiğini ifade ediyor” açıklamasını yaptı.

‘ARDA İLE İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ OLMADI’

Bu sezon yapılan transferlerde başrol oynayan Umut Güner, Vida transferini de bitiren isim olmuştu. Son günlerde Beşiktaş’ın Arda Turan’la anlaşacağı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Umut Güner, “Arda Turan’la ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir girişimimiz olmadı” diye konuştu.