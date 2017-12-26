Hasan Şaş, Florya’da Fatih Terim ile görüşüyor

Galatasaray'dd 4. dönemine başlayan Fatih Terim'in yardımcı antrenörlük için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hasan Şaş ile görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray ile 4. kez anlaşan Fatih Terim yardımcılarını belirlemek için harekete geçti. İlk olarak milli takımda beraber çalıştığı Levent Şahin’i teknik heyete dahil eden Terim ikinci isim için Hasan Şaş’ı çağırdı.

Fatih Terim, şu anda Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir önceki döneminde de birlikte çalıştığı eski yardımcısı Hasan Şaş ile görüşüyor…

Sarı kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Hasan Şaş ile yapılacak anlaşmanın ardından ise kaleci antrenörlüğü için Fatih Terim’in Claudio Taffarel ile görüşeceği öğrenildi.

3-1 biten Göztepe maçının ardından yardımcı antrenörlük konusunda açıklama yapan Fatih Terim şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hepsini birkaç gün içinde halletmeye çalışacağım. İlk olarak Taffarel’i bitirmeye çalışıyorum. Başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Galatasaray’a hizmet etmiş, benimle yürümüş, yerli ve yabancı birçok değerli arkadaşımız var. Başkan ve yönetimle konuşup, onları bir araya getirmeyi düşünüyorum. En önemlilerinden biri Taffarel. Onu bir getirebilirsek önce, yakınlarda bir yerde hepsini yan yana koyacağız.”