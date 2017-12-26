Enes Ünal Villarreal’e dönüyor
Sezonun ilk yarısında Levante'ye kiralanan milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor.
İspanya La Liga’da forvet oyuncularının hepsinin sakatlanması nedeniyle Villarreal’den Levante’ye kiralanan Enes Ünal, geri dönüyor.
Sezonun ilk yarısını Levante’de tamamlayan Enes Ünal, 29 Aralık’ta Villarreal’in kampına katılacak.
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Son güncelleme: 14:52 | 26.12.2017