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Enes Ünal Villarreal’e dönüyor

Sezonun ilk yarısında Levante'ye kiralanan milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor.
13:5926 Aralık 2017
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Enes Ünal Villarreal’e dönüyor

İspanya La Liga’da forvet oyuncularının hepsinin sakatlanması nedeniyle Villarreal’den Levante’ye kiralanan Enes Ünal, geri dönüyor.

Sezonun ilk yarısını Levante’de tamamlayan Enes Ünal, 29 Aralık’ta Villarreal’in kampına katılacak.

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Etiketler
enes ünal ispanya transfer villareal
Son güncelleme: 14:52 | 26.12.2017
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