SON DAKİKA | Beşiktaş Vida transferini KAP’a bildirdi
Beşiktaş, Domagoj Vida ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Hırvat stoper Domagoj Vida’yla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Beşiktaş’ın KAP açıklamasında “Domagoj Vida’nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla deneyimli savunmacı resmi imzayı atacak.
Son güncelleme: 20:10 | 26.12.2017