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SON DAKİKA | Beşiktaş Vida transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Domagoj Vida ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
18:1126 Aralık 2017
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SON DAKİKA | Beşiktaş Vida transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Hırvat stoper Domagoj Vida’yla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Beşiktaş’ın KAP açıklamasında “Domagoj Vida’nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla deneyimli savunmacı resmi imzayı atacak.

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Etiketler
beşiktaş Domagoj Vida kap spor toto süper lig
Son güncelleme: 20:10 | 26.12.2017
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