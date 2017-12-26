PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor…

Fenerbahçe ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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