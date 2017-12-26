Mehmet Demirkol: Arda Fatih Terim’e gidip biat edecek

Beşiktaş'ın ve Şenol Güneş'in ligdeli formsuzluğunu değerlendiren Mehmet Demirkol, Arda Turan için çarpıcı ifadeler kullandı.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkol, Arda Turan’ın Galatasaray’a dönebilmesi için Fatih Terim’e biat etmesi gerektiğini söyledi. İşte Demirkol’un çarpıcı ifadelerinden satır başları…

‘ARDA İÇİN KAMUOYU ISITILIYOR’

Arda Turan konusunda ciddi bir yoklama var. Kamuoyu biraz ısıtılıyor. Kesin mi bilmiyorum ama öyle bir şey var. Tepki de alabilir ama böyle yayarsan bir anda infial olmaz. Burada başka numaralar var esas. Şimdi Cenk gidiyor mu? Querasma’nın az önce yaptığı paylaşım var durup dururken ‘her şey için teşekkürler’ falan. Yeni yıl da olabilir ama gerçi daha yeni yıla var.

Fatih Terim ve TFF arasındaki ilk duruşmada karar! Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki tazminat davası 7 Mart 2018'e ertelendi. İlgili Haberi Oku

‘ŞENOL HOCA NEGREDO’DAN HOŞLANMIYOR’

Arda herhalde olacak. Anladığımız o. Cenk de herhalde gidecek. Arda eğer gelirse ‘bizim o pozisyon dolu’ diyor başkan. Hatta en formda oyuncusu orada oynuyor Babel. Ama Cenk giderse? Bence Şenol Güneş Babel’i santrafor oynatır. Çünkü hoca Negredo’dan çok hoşlanmıyor. Gomez’den de çok hoşlanmazdı mesela. Ama bu oynatmayacağı anlamına gelmez. Ben Babel’in orada oynayabileceğini düşünüyorum, Arda gelirse Gökhan Töre ile orada çekişirler.

‘ARDA ŞANSSIZ BİR FİZİĞE SAHİP’

Bir aydır Ahmet Bulut ile dirsek teması var Beşiktaş’ın… Barcelona’da 3 sene oynamış başka oyuncusu var mı Beşiktaş’ın? Bu yıl oynamadı tamam geçen sene 13 gol atmış. Tabii ki yıprandı. Arda hiç bir zaman muhteşem fiziğiyle top oynayan bir adam değil ki. Şanssız bir fiziğe sahip benim gibi.

‘FATİH TERİM’E GİDİP BİAT EDECEK’

Fatih Terim’i ikna etmek önemli. Herkes cebinden para veremiyor UEFA inceliyor. Birileri verebiliyor olsa araplar verir zaten. Fatih Hoca’yı bu konuda ikna edecek bir kişi olur Arda’nın kendisi. Bizzat gidecek biat edecek. Ben bir hata yaptım diyecek… Bu krizin patladığı dönemde ‘bir araya gelmezler’ durumundan farklı şu an. İkisi de o kadar güçlü değil. Bence barışabilirler ama bu Arda’nın adım atmasıyla olur.

‘ŞENOL GÜNEŞ FORMSUZ’

Şenol Güneş şu an lig itibariyle bakıldığı zaman formsuz. Geçen yıl 36 puanla bitirmişti. Ligde hep tek bir oyun oynanıyor, Şampiyonlar Ligi’nde işe yarıyor ama ligde yaramıyor. Bu krizin esasen geçen sene yaşanması gerekiyordu. Ama geçen sene sürpriz bir oyun yaratmıştı Şenol Hoca.

‘2.5 SAVUNMACIYLA KİMSE ŞAMPİYON OLAMAZ’

Hoca bu sene halledemedi. Geçen yıl 2.5 savunmacıyla Türkiye’de kimse yapamaz. Ben bundan övüyorum benim babamın oğlu değil, akrabam değil yani… 2.5 savunmacıyla 2 sezon şampiyon oldu. Ama gidip adamın istediği adamları almadınız kafanıza göre isimler getirdiniz. Hoca Burak Yılmaz dedi almadınız, taraftar istemedi gittiniz Negredo’yu aldınız. Türkiye’de hiç kimse 2,5 savunmacıyla lig şampiyonu olamaz. Adam bunu başardı.

Şenol Hoca’yı gönderebilirsiniz, büyük takımlarda bunlar olur ama gönderdiğiniz anda kimse toparlayamaz başka.