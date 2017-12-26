Manchester United Menajeri Jose Mourinho Manchester City’ye gönderme yaptı!
İngiltere Premier League’de sahasında konuk ettiği Burnley’e karşı son dakika golüyle puanı kurtaran Manchester United’da Menajer Jose Mourinho, 2-2 biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bir maçı eksik lider Manchester City’den 12 puan geride zirve yarışını 2. sırada götüren United’da Portekizli ezeli rakibinin transfer politikasına göndermede bulundu.
Mourinho, “Dünyanın en iyi takımını almadık, bir futbol takımı yaratmaya çalışıyoruz ve 2. yıldayız. Manchester City forvet fiyatına bek transferi yapıyor. Son 2 maçımızda 15 pozisyona girip 3 kötü gol yedik” dedi. Bu ifadenin ardından bir muhabirin “Transfere 300 milyon Pound harcadınız” yorumuna ise “Yeterli değil” şeklinde cevap veren Mourinho’nun sözleri çok tartışılacak gibi gözüküyor.