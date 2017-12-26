Harry Kane tarihe geçti
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane, bu sezon 38 gole ulaştı ve ligde bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu
Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane, Southampton karşısında attığı gollerle gol sayısını 38’e yükseltti ve Premier Lig’de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu.
Tottenham Hotspur’un yıldız golcüsü Harry Kane, Southampton karşısında attığı iki golle Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. 22 ve 39. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 38’e yükselten Kane, böylece Premier Lig’de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.
Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer’da bulunuyordu.