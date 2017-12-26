Galatasaray’da Fernando şoku!

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges'in sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi. Brezilyalı yıldızın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan ve Galatasaray’ın sahasında 3-1 kazandığı Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fernando Reges’in sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgi verdi.

Göztepe maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Fernando’nun kontrollerinin yapıldığını belirten İnce, “Fernando’nun iç yan bağlarında ileri derecede yırtık var. İlk bulgular itibarıyla ameliyat etmemiz gerekmeyecek. Süre vermiyorum ama tedavisine başladık. Kampa kadar tedavisi devam edecek, orada da değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Kayserispor deplasmanında yok, Osmanlıspor maçında şüpheli

Fernando’nun tedavisinin yaklaşık 3 hafta süreceği belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun Süper Lig’in 18. haftasındaki Kayserispor (D) maçında oynayamayacağı, 19. haftadaki Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ve en geç 20. haftadaki Demir Grup Sivasspor (D) maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Garry Rodrigues’in durumu iyi

Yener İnce, Göztepe müsabakasında sakatlanan Garry Rodrigues’in durumunun ise iyi olduğunu anlatarak, “Rodrigues’in sağ üst arka adalesinde hafif derecede zorlanma var. Rodrigues kampta bizimle beraber olacak.” ifadelerini kullandı.

Mariano Filho kampa yetişiyor

Yener İnce, tedavisi tamamlanan Mariano Filho’nun ise devre arasında Antalya’da yapılacak kampta takımdaki yerini alacağını sözlerine ekledi.

(Milliyet)

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