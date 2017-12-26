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Galatasaray’a Fernando şoku! 2 ay yok…

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges'in sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi. Brezilyalı yıldızın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
14:3726 Aralık 2017
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Galatasaray’a Fernando şoku! 2 ay yok…

Galatasaray’da Fernando Reges şoku yaşanıyor. Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Fernando’nun dün çekilen MR’ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi.. Kulüp Doktoru Yener İnce 30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıkladı.

Fernando’nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.Teknik Direktör Fatih Terim’in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong’u Fernando’nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi.Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues’in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.

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