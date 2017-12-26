Galatasaray Bucaspor: 3-0 (Maç sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Galatasaray Bucaspor maçı ile devam etti. Fatih Terim'in göreve gelmesiyle psikolojik bir ivme yakalayan Galatasaray, konuğu İzmir ekibi Bucaspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, konuğu TFF 2. Lig temsilcisi Bucaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Maça rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Selçuk İnan (14) ve Sinan Gümüş (41 ve 43) kaydetti. Çeyrek final kapısını büyük ölçüde aralayan Galatasaray, 16 Ocak’taki rövanşta Bucaspor’a konuk olacak.
Son güncelleme: 22:25 | 26.12.2017