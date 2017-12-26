Galatasaray Bucaspor: 3-0 (Maç sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Galatasaray Bucaspor maçı ile devam etti. Fatih Terim'in göreve gelmesiyle psikolojik bir ivme yakalayan Galatasaray, konuğu İzmir ekibi Bucaspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

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