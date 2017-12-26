Fenerbahçe’nin bitmeyen aşkı! Samuel Eto’o…

Afrika basını, Fenerbahçe’nin sezon başı uzun süre peşinden koştuğu ancak renklerine bağlayamadığı tecrübeli forvet Samuel Eto’o'yu yeniden gündemine aldığını yazdı.

Sezon başında kaliteli kumaşları ile dikkat çeken Roberto Soldado ve Vincent Janssen’i kadrosuna katan ancak beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, gözünü ara transfere çevirdi.

Sarı-lacivertli kurmaylar, kulübün ekonomik dengelerini sarsmadan bir santrfor almanın planlarını yaparken, Afrika basını çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı…

Söz konusu haberlerde, Ali Şafak Öztürk’ün başkanlık görevini bırakması sonrası Eto’o’nun Antalyaspor’dan ayrılma kararı aldığı ve yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan Fenerbahçe’nin yeniden gündemine geldiği ifade edildi.

Antalya karnesi

3 SEZON

76 MAÇ

44 GOL

15 ASİST

Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu! FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral'ın Bank Asya'ya 950 bin TL yatırdığı belirlendi. İlgili Haberi Oku