Fatih Terim idmanda şov yaptı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Bucaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya’da Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Muslera, Mariano, Maicon, Ndiaye ve Gomis’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernando ve Garry Rodrigues katılmadı.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Bucaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken 64 yaşındaki Fatih Terim, idmanda şov yaptı.

Fatih Terim, futbolcularla birlikte ayak tenisi oynarken yaşına rağmen genç isimlere taş çıkarttı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

İşte o görüntüler…

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