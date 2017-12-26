Eboue’den yürek burkan itiraf! ‘Beni gördüklerinde şoke olabilirler’

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Emmanuel Eboue, eşiyle yaşadığı boşanma davasının ardından her şeyini kaybettiğini açıklamıştı. Tüm mal varlığını kaptıran Fildişili yıldız yeni bir hikayesini daha anlattı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, itiraflarına yenilerini ekledi. Eski takımı Arsenal’in maçını izlemek için bara gittiği bir anısını paylaşan Eboue, bir kez daha yürek burktu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Eboue’yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız” diyerek Fildişi Sahilli yıldıza yardım eli uzatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla olay yaratan eski Galatasaraylı futbolcu Eboue, tüm mal varlığını kaybettiğini söylemiş, ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini belirtmişti.

Galatasaray`ın eski yıldızı Emmanuel Eboue intiharın eşiğinde! Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Arsenal'in eski yıldızı Emmanuel Eboue, eşiyle yaşadığı boşanma savaşından her şeyini kaybederek çıktı. Futbolculuk döneminde kazandığı paraları çocukları için eşine verdiğini söyleyen Eboue, tüm mal varlığını kaptırdı. Yaşanan gelişmeler üzerine Hasan Şaş, Eboue'ye destek olacağını açıkladı İlgili Haberi Oku

Eski takımı Arsenal’in maçını izlemek için bara gittiği bir anısını paylaşan Eboue, bir kez daha yürek burktu. İngiltere’de yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşun dekoderini, parası yetmediği için alamadığını söyleyen futbolcu, Arsenal-Everton maçı sırasında başından geçenleri şöyle anlattı:

‘BARDA GİZLİCE MAÇA İZLEDİM’

“Enfield’da bir bara gittim. Bara giderken tanınmamak için yüzümü kapattım. Etrafımda hep Arsenal taraftarları vardı. Ancak orda oturanın ben olduğumu anlayamadılar. Oturdum, alkol aldım ve maçı izledim. Kapşonu kafamdan hiç çıkarmadım, eğer bunu yapsam Arsenalliler beni hemen tanırdı”.

‘BENİ GÖRDÜKLERİNDE ŞOK OLABİLİRLER’

Emmanuel Eboue aktif futbolculuk hayatını henüz sonlandırmadığını da belirtti: “Biraz sıkılgandım, o güne kadar hiç barda maç izlememiştim. Maçları ya evimde ya da bir arkadaşın evinde izlerdim. Eğer futbolu bıraktığımı açıklamış olsam o zaman tamam, taraftarların beni barda görmesi sorun olmazdı. Ancak bazı taraftarlar Eboue’nin hala futbol oynadığını bilirken olmazdı. Beni gördüklerinde şok olabilirlerdi”.

‘SEN EBOUE’SİN DEDİKLERİNDE, YALAN SÖYLÜYORUM’

Londra Enfield’daki evinin yakınlarında bir parkta çalışmalarını bireysel sürdürdüğünü aktaran Eboue, “İnsanlar toplu taşıma araçlarında beni tanıyabiliyor. Böyle olduğu zaman onlara yalan söylemek zorunda kalıyorum. sen Ebouesin dediklerinde ‘hayır ben o değilim, karıştırıyorsunuz’ diyorum. Biraz utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum” dedi.