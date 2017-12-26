Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Cenk Tosun ve Yılmaz Vural O Ses Türkiye yılbaşı özel programında

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun da sahne alacak. Cenk'in söyleyeceği şarkı şimdiden merak konusu olurken futbol dünyasının renkli ismi Yılmaz Vural da Cem Yılmaz'la düet yapacak.
22:4126 Aralık 2017
0
Cenk Tosun ve Yılmaz Vural O Ses Türkiye yılbaşı özel programında

Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun bu sezon özellikle Avrupa’da gösterdiği performansla bir fenomene dönüştü. Avrupa basınında ve UEFA’nın resmi sitesinde kendisine sık sık yer bulan golcü oyuncu Türkiye’de popüler kültürün de bir parçası haline geliyor. O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında boy gösterecek olan yıldız golcünün sahadaki olağanüstü performansını sahnelere nasıl yansıtacağı merak konusu.

Cenk Tosun’a ek olarak futbol dünyasının renkli ismi, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da programda sahne alacak. Instagram’dan paylaşılan fotoğraflara göre Yılmaz Vural’ın Cem Yılmaz’la düet yaptığı görülüyor. Daha önce O Ses Türkiye yılbaşı özel programlarında Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır da boy göstermişti.

26 Aralık 2017 Beşiktaş`ta devre arasının ilk Come to Beşiktaş videosu Vida için geldi! İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun o ses türkiye yılmaz vural
Son güncelleme: 22:52 | 26.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER