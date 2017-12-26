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Beşiktaş’ta devre arasının ilk Come to Beşiktaş videosu Vida için geldi!

Beşiktaş, dünya çapında bir fenomene dönüşen "Come to Beşiktaş" videolarına bir yenisini ekledi. Domagoj Vida transferi için hazırlanan videoda Hırvat futbolcuyu Beşiktaş'a Cenk Tosun çağırdı.
18:4126 Aralık 2017
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Beşiktaş’ta devre arasının ilk Come to Beşiktaş videosu Vida için geldi!

Beşiktaş, Şenol Güneş’in uzun süredir istediği, taraftarın da adeta yolunu gözlediği Hırvat savunmacı Domagoj Vida’yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladıktan hemen sonra beklenen “#ComeToBeşiktaş” videosunu da paylaştı.

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Yaz transfer döneminde dünya çapında bir fenomene dönüşen videolara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Pepe, Negredo, Medel ve Lens transferlerinden sonra Vida için de aynı akıllara kazınan şarkıyla video paylaşılırken, 28 yaşındaki Hırvat stoperi Beşiktaş’a davet eden isim ise yıldız golcü Cenk Tosun oldu.

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Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun come to beşiktaş spor toto süper lig
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