Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 77-99 Banvit

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kritik karşılaşmada Banvit, deplasmanda Anadolu Efes'i 99-77'lik skorla farklı mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes evinde Banvit'i ağırlıyor. Müsabaka Banvit'in 99-77'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sinan Erdem’de oynanan mücadelede Efes’te 25 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stimac’ın çabası farklı yenilgiyi önlemeye yetmezken konuk ekipte Kulig 23 sayıyla, Caloiaro ise 22 sayıyla galibiyeti getirdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka 79-71 Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Kaf Kaf parkeden 79-71'lik galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

Anadolu Efes: McCollum 16, Doğuş, Brown 7, Birkan, Arda 3, Onuralp, Berk 4, Stimac 25, Mustafa 8, Dragic 5, Dunston 4, Simon 5

Başantrenör: Ergin Ataman

Banvit: Thomas 7, Hazer, Kulig 23, Tolga Geçim, Can Altıntığ 2, Erkin Şenel, Vidmar 11, Rautins 15, Rıdvan Öncel 7, Taylor 12, Caloiaro 22, Berke Atar

Başantrenör: Sasa Filipovski

1. Periyot: 20-29 (Banvit)

Devre: 42-51 (Banvit)

3. Periyot: 56-74 (Banvit)

5 faul alan: Adonis Thomas (Banvit)