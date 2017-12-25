Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 77-99 Banvit
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes evinde Banvit'i ağırlıyor. Müsabaka Banvit'in 99-77'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sinan Erdem’de oynanan mücadelede Efes’te 25 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stimac’ın çabası farklı yenilgiyi önlemeye yetmezken konuk ekipte Kulig 23 sayıyla, Caloiaro ise 22 sayıyla galibiyeti getirdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin
Anadolu Efes: McCollum 16, Doğuş, Brown 7, Birkan, Arda 3, Onuralp, Berk 4, Stimac 25, Mustafa 8, Dragic 5, Dunston 4, Simon 5
Başantrenör: Ergin Ataman
Banvit: Thomas 7, Hazer, Kulig 23, Tolga Geçim, Can Altıntığ 2, Erkin Şenel, Vidmar 11, Rautins 15, Rıdvan Öncel 7, Taylor 12, Caloiaro 22, Berke Atar
Başantrenör: Sasa Filipovski
1. Periyot: 20-29 (Banvit)
Devre: 42-51 (Banvit)
3. Periyot: 56-74 (Banvit)
5 faul alan: Adonis Thomas (Banvit)