Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Osmanlıspor Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı heyecanı Osmanlıspor Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla son buldu. 5 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı karta sahne olan muhteşem karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Osmanlıspor oldu.
19:3525 Aralık 2017
0
Osmanlıspor Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son maçında Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan kritik maçı ev sahibi Osmanlıspor 3-2 kazanmayı başardı.

Akhisarspor rakibini maç boyunca kovalasa da 3 kez öne geçmeyi başaran Osmanlıspor üç puana uzandı. Osmanlıspor’un gollerini 27’de penaltıdan Musa Çağıran ile 49 ve 68’de Umar Aminu kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Soner Aydoğdu’dan (36 ve pen. 60) geldi. Konuk ekipte Ömer Bayram 63’te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Osmanlıspor 17 puanla ligin ilk yarısını 14. sırada noktalarken Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanla 12. sırada kaldı. Akhisarspor’un galibiyet hasreti 9 maça çıkarken Osmanlıspor ise evindeki son 6 maçta 5. kez galip geldi.

CANLI MAÇ ANLATIMIOsmanlispor – Akhisarspor

 

MAÇ KADROSU

Etiketler
Osmanlıspor spor toto süper lig Teleset Mobilya Akhisarspor
Son güncelleme: 22:37 | 25.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER