Osmanlıspor Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı heyecanı Osmanlıspor Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla son buldu. 5 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı karta sahne olan muhteşem karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Osmanlıspor oldu.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son maçında Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan kritik maçı ev sahibi Osmanlıspor 3-2 kazanmayı başardı.

Akhisarspor rakibini maç boyunca kovalasa da 3 kez öne geçmeyi başaran Osmanlıspor üç puana uzandı. Osmanlıspor’un gollerini 27’de penaltıdan Musa Çağıran ile 49 ve 68’de Umar Aminu kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Soner Aydoğdu’dan (36 ve pen. 60) geldi. Konuk ekipte Ömer Bayram 63’te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Osmanlıspor 17 puanla ligin ilk yarısını 14. sırada noktalarken Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanla 12. sırada kaldı. Akhisarspor’un galibiyet hasreti 9 maça çıkarken Osmanlıspor ise evindeki son 6 maçta 5. kez galip geldi.