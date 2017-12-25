İşte Dick Advocaat’ın yeni takımı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Sparta Rotterdam'ın başına geçti. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı sezon sonuna kadar takımda görev yapacak.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sparta Rotterdam, düşme potasında ve 11 puanla sondan 2’nci sırada yer alıyor.

Son olarak Advocaat, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmış ancak ülkesinin 2018 Dünya Kupası’na katılmasını sağlayamamıştı. Rotterdam Advocaat’ın takımın başına geçtiğini ise resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüp ayrıca Fred Grim ve Cor Pot’un deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını yapacaklarını da ifade etti.

1980-1982 yılları arasında Sparta Rotterdam forması giyen Advocaat eski kulübüne de geri dönmüş oldu.

DICK ADVOCAAT NIEUWE TRAINER VAN SPARTA ROTTERDAM – https://t.co/0UlOvibQTk pic.twitter.com/Jcq9sA4lI0 — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) 25 Aralık 2017

Volkan Demirel, Süper Lig`de bir ilki başardı Fenerbahçe - Konyaspor maçının son anlarında kalesini terk eden Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu. İlgili Haberi Oku