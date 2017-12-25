Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İşte Dick Advocaat’ın yeni takımı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Sparta Rotterdam'ın başına geçti. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı sezon sonuna kadar takımda görev yapacak.
17:4625 Aralık 2017
0
İşte Dick Advocaat’ın yeni takımı!

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sparta Rotterdam, düşme potasında ve 11 puanla sondan 2’nci sırada yer alıyor.

Son olarak Advocaat, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmış ancak ülkesinin 2018 Dünya Kupası’na katılmasını sağlayamamıştı. Rotterdam Advocaat’ın takımın başına geçtiğini ise resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüp ayrıca Fred Grim ve Cor Pot’un deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını yapacaklarını da ifade etti.

1980-1982 yılları arasında Sparta Rotterdam forması giyen Advocaat eski kulübüne de geri dönmüş oldu.

24 Aralık 2017 Volkan Demirel, Süper Lig`de bir ilki başardı Fenerbahçe - Konyaspor maçının son anlarında kalesini terk eden Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Dick Advocaat Hollanda Eredivisie Sparta Rotterdam
Son güncelleme: 17:47 | 25.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER