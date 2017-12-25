Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis L’Equipe’in manşetinde

Performansıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, L'Equipe'e haber oldu! 'Galatasaray'ın lokomotifi Gomis' başlığıyla yer verilen haberde Aleyna Tilki detayı da dikkat çekti. Haberde, "Türk popunu seviyorsanız Gomis size Aleyna Tilki'den 'Sen olsan bari' şarkısını öneriyor" ifadesi yer aldı.

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis’in performansı yıldız futbolcunun ülkesi Fransa’da da yankılanıyor. Sezonun ilk yarısını 14 golle Burak Yılmaz ve Adis Jahovic’le Gol Krallığı yarışının zirvesinde tamamlayan 32 yaşındaki oyuncuya Fransız L’Equipe gazetesi ‘Galatasaray’ın lokomotifi Gomis’ başlığıyla yer verdi.

Haberde Aleyna Tilki’nin Gomis’le özdeşleşen şarkısı ‘Sen Olsan Bari’ye de şu sözlerle yer verildi: “Türk popunu seviyorsanız Gomis size Aleyna Tilki’den ‘Sen olsan bari’ şarkısını öneriyor.” Ayrıca Gomis’le ilgili Galatasaray’ın yıldızı Sofiane Feghouli’den de görüş alındı. Feghouli takım arkadaşıyla ilgili, “Bafe Türkiye’de çok mutlu. İstatistiklerin yanından futbol sahasının dışında günlük hayatında da çok mutlu. Ona güveniyoruz. Bafe çok profesyonel. Benim gibi kazanmaya aç, kupalar kazanmak istiyor. Aynı takımda olduğumuz için mutluyum” dedi.

‘GOMIS KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR…’

Cezayirli ayrıca, “Marsilya Gomis’in gitmesine neden izin verdi bilmiyorum. Bunun ayrıntılarını ona da sormadım. Şu an burada çok mutlu. İyi sonuçlar alıyoruz, iyi çalışıyoruz. Marsilya başka bir seçim yaptı, Gomis de başka bir seçim… Futbol böyle bir şey. Gomis şimdi Galatasaray’da kendini yolunu çiziyor ve taraftar da Gomis’ten dolayı çok mutlu” ifadelerini kullandı.

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