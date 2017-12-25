Galatasaray’dan Eboue’ye destek
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldi. Geçmişte yaptığı bütün sözleşmelerle eşinin ilgilendiğini söyleyen ve bütün mal varlığını eşine kaptıran Eboue’nin, elinde kalan son evi kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Boşanma savaşını kaybeden Eboue, her şeyini eşi Aurelie'ye kaptırırken üç çocuğunu da Haziran ayından bu yana göremediğini söyledi.
Konuyla ilgili konuşan Eboue, “Evdeyim ama korkuyorum. Çünkü ne zaman polisler gelecek bilmiyorum. Genellikle ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmesini istemiyorum. Her şeyi kapının arkasına koydum” dedi.
FATİH TERİM’DEN DESTEK
Eşiyle yaşadığı boşanma davasında her şeyini kaybeden ve intihar etme noktasına geldiği iddia edilen Eboue'yle ilgili olarak açıklamalarda bulunan konuşan Fatih Terim, “Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız” dedi.
Galatasaray’ın bir başka eski futbolcusu Hasan Şaş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eboue’ye destek vereceğini söylemişti.