Galatasaray’dan Eboue’ye destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karısıyla boşandıktan sonra zor günler yaşadığı öğrenilen eski öğrencisi Eboue'ye destek vereceklerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldi. Geçmişte yaptığı bütün sözleşmelerle eşinin ilgilendiğini söyleyen ve bütün mal varlığını eşine kaptıran Eboue’nin, elinde kalan son evi kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Boşanma savaşını kaybeden Eboue, her şeyini eşi Aurelie'ye kaptırırken üç çocuğunu da Haziran ayından bu yana göremediğini söyledi.

Galatasaray`ın eski yıldızı Emmanuel Eboue intiharın eşiğinde! Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Arsenal'in eski yıldızı Emmanuel Eboue, eşiyle yaşadığı boşanma savaşından her şeyini kaybederek çıktı. Futbolculuk döneminde kazandığı paraları çocukları için eşine verdiğini söyleyen Eboue, tüm mal varlığını kaptırdı. Yaşanan gelişmeler üzerine Hasan Şaş, Eboue'ye destek olacağını açıkladı İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili konuşan Eboue, “Evdeyim ama korkuyorum. Çünkü ne zaman polisler gelecek bilmiyorum. Genellikle ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmesini istemiyorum. Her şeyi kapının arkasına koydum” dedi.

FATİH TERİM’DEN DESTEK

Eşiyle yaşadığı boşanma davasında her şeyini kaybeden ve intihar etme noktasına geldiği iddia edilen Eboue'yle ilgili olarak açıklamalarda bulunan konuşan Fatih Terim, “Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız” dedi.

Galatasaray’ın bir başka eski futbolcusu Hasan Şaş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eboue’ye destek vereceğini söylemişti.