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Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
14:3125 Aralık 2017
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Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Arda’nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğu var. Beşiktaş formasını da isterim. Ancak şu anda gündemde yok. Arda’ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok” dedi.

Orman, Cenk Tosun’un değerine ulaşmadığını ifade ederek, “Cenk’i çok seviyoruz. Oğuzhan da burada. Cenk’i devre arasında satmak istemiyoruz. Talepler gelebilir; ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim. Beşiktaş’ta çok mutlu Cenk. Herkes burada kalmak istiyor.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Orman, Demba Ba’nın transferiyle ilgili sakatlık durumunun gözden geçirilmesi durumunda transferinin gerçekleşebileceği sinyalini verdi.

25 Aralık 2017 Arda Turan`dan Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması! Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Barcelonalı Arda Turan, Atletico Madrid forması giydiği dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe için ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
arda turan barcelona beşiktaş fikret orman transfer
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