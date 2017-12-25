Fatih Terim istediği yardımcıyı açıkladı: Claudio Taffarel

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "Taffarel ile devamlı konuşuyorum ve onu getirmeye çalışıyorum. Başka arkadaşlar da var. Bu konuda başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Açıklayacağım sizlere" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, gönlündeki yardımcı antrenörü açıkladı. Claudio Taffarel’i göreve getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Terim, “Taffarel ile devamlı konuşuyorum ve onu getirmeye çalışıyorum. Başka arkadaşlar da var. Bu konuda başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Açıklayacağım sizlere” diye konuştu.

Ekibin geri kalanını da yakın zamanda belirleyeceğini söyleyen deneyimli hoca, “Yerli, yabancı Galatasaray’a hizmet etmiş birçok değerli arkadaş var. Başkan ve yönetimle, onları bir araya getirip konuşturmayı düşünüyorum. Hepsini bir araya getirmeye çalıştığım isimler var. Sizlere aktaracağım” diye konuştu. Claudio Taffarel, Dünya Kupası bileti alan Brezilya Milli Takımı’nda kaleci antrenörü olarak görev alıyor.

Galatasaray`da Fatih Terim`den maç sonu flaş açıklamalar 4. Fatih Terim döneminin ilk maçında konuğu Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, yapmaları gereken çok iş olduğunu vurgularken Tudor döneminin oyun anlayışını da eleştirdi. İlgili Haberi Oku