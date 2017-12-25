Fatih Terim istediği yardımcıyı açıkladı: Claudio Taffarel
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, gönlündeki yardımcı antrenörü açıkladı. Claudio Taffarel’i göreve getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Terim, “Taffarel ile devamlı konuşuyorum ve onu getirmeye çalışıyorum. Başka arkadaşlar da var. Bu konuda başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Açıklayacağım sizlere” diye konuştu.
Ekibin geri kalanını da yakın zamanda belirleyeceğini söyleyen deneyimli hoca, “Yerli, yabancı Galatasaray’a hizmet etmiş birçok değerli arkadaş var. Başkan ve yönetimle, onları bir araya getirip konuşturmayı düşünüyorum. Hepsini bir araya getirmeye çalıştığım isimler var. Sizlere aktaracağım” diye konuştu. Claudio Taffarel, Dünya Kupası bileti alan Brezilya Milli Takımı’nda kaleci antrenörü olarak görev alıyor.