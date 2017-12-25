Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: ‘Gerekli önlemleri alacağız’

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Banvit karşısında oyuncularının isteksiz bir görüntü çizdiğine değinerek, “Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes’te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Banvit'e 99-77 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Ağır bir mağlubiyet oldu. Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz.

Bizim açımızdan son iki hafta ağır oldu. Euroleague'deki performanstan sonra daha farklı bir Efes bekliyorduk. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ben de daha yeniyim ve oyuncuları tanımaya çalışıyorum. Ama benim için bu isteksizlik büyük sürpriz oldu” ifadelerini kullandı. Lacivert-beyazlı oyuncu Stimac ise yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ve zamanla kendilerini daha da geliştireceklerini söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 77-99 Banvit Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kritik karşılaşmada Banvit, deplasmanda Anadolu Efes'i 99-77'lik skorla farklı mağlup etti. İlgili Haberi Oku