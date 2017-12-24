Valencia Teknik Direktörü Marcelino trafik kazası geçirdi

İspanya La Liga takımlarından Valencia'nın teknik direktörü Marcelino, memleketi Gijon'a giderken trafik kazası geçirdi. Marcelino'nun babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’nın teknik direktörü Marcelino trafik kazası geçirdi.

Noel tatili için ailesiyle birlikte memleketi Gijon’a giden Marcelino, yaban domuzuna çarptı. Araç ağır hasar alırken Marcelino’nun 81 yaşındaki babasının ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan Marcelino’nun annesi ve eşi ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Gece saatlerinde gerçekleşen kazanın Bilbao civarında olduğu belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde teknik direktör Marcelino’nun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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