TT Stadı’nda Fatih Terim’e sevgi seli

4. defa Galatasaray’ın başına geçen Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Göztepe maçı öncesinde sahaya çıktığında tribünlere giderek selamladı.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında evinde Göztepe ile mücadele eden Galatasaray'da yeni teknik direktör Fatih Terim de ilk maçına çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor'un gitmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Fatih Terim'i istedikleri yönde yazılar yazmıştı. Taraftarlar, yoğun ilgisini Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta da sürdürdü. Terim, müsabaka öncesinde sahaya çıktığında tribünler çağırdı. Deneyimli çalıştırıcı da tribünlere giderek, selamladı.

Galatasaray-Göztepe maçında Yaşar Kemal Uğurlu`dan tartışmalı penaltı kararı Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynadığı maçın hemen maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tartışmalı bir karara imza attı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği penaltı kararı Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılılar taraftarlar, ‘İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu. Galatasaray Resmi Twitter hesabı da Fatih Terim’in tribünleri selamlamasını şöyle paylaştı: