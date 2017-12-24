TFF 1. Lig | Denizlispor 1-1 Boluspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, konuğu Boluspor'la 1-1 berabere kaldı ve Horozlar'ın üç puan hasreti 6 maça çıktı.

TFF 1. Lig’de son 5 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşme potasına yerleşen Denizlispor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Boluspor’la yenişemedi: 1-1. Yeşil-siyahlılar 27’nci dakikada Cihan’ın golüyle öne geçmesine rağmen, 43’te Poepon’a engel olamadı. 3 puan hasretini 6 maça çıkaran Horoz, 14 puana yükseldi, devre arasına 16’ncı basamakta girdi. Bu sonuçla Play-Off yarışında yara alan Boluspor ise 24 punla ilk yarıyı tamamladı.

27’nci dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Veli’nin pasıyla buluşan Cihan, ceza alanına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 34’üncü dakikada Caner’i sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Poepon kafayı vurdu. Kaleci Asil meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

43’üncü dakikada Boluspor skoru dengeledi. Denizlispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Poepon, yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 64’üncü dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında çizgiye kadar inen Mustafa, içendeki Poepon’e pasını aktardı. Poepon’un savunmadan sektirği topa vuran Serkan sonuç alamadı.

87’nci dakikada Atakan’la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Kappel’in vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı. 90’ıncı dakikada Boluspor defasından topu kapan Kappel, ceza alanı içinde müsait durumdaki Ziya’yı gördü. Ziya’nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki

DENİZLİSPOR: Asil – Ömeralp, Cenk, Alperen, Veli, Ziya, Cihan, Atakan (Dk. 90 Şevki), Taşkın, Berkan (Dk. 75 Anıl), Kappel

BOLUSPOR: Gökhan – Arapi, Alim, Furkan, Caner, Özgür, İrfan (Dk. 77 Andre Santos), Emre, Mustafa (Dk. 65 Guido), Bentley (Dk. 82 Melih), Poepon

GOLLER: Dk. 27 Cihan (Denizlispor), Dk. 43 Poepon (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Emre, Arapi, Özgür Andre Santos (Boluspor), Berkan (Denizlispor)