Tamer Tuna: Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Fatih Hoca takıma enerji katmış

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 3-1 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Galatasaray’ı tebrik eden Tuna, ligin ikinci yarısında da etkili olmak istediklerini söyledi.

Galatasaray deplasmanında 3-1 kaybeden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında fark olduğunu söyleyen Tamer Tuna, “Bun da tamamen Galatasaray'ın hücumcularıyla, bizim merkez savunmadaki etkinliklerimiz neden oldu. Birebir etkinliği gerçekleştiremedik. İlk yarıda topa sahipken daha etkili olabileceğimizi biliyorduk. Ancak ikinci yarının başıyla birlikte hatalar yaptık. Galatasaray’ın topu kazanması 8 saniyelerin altına düştüğünde oyunun dengesi Galatasaray lehine döndü. İlk yarının genelini değerlendiriyoruz. 17 maçın 9'unu kazanan Göztepe'nin oyun anlayışını yükseltmesi gerekirken bugün bunun altında kaldık. Bu düşünceyi sahaya yansıtmak için oynadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Fatih Hocayı da tebrik ediyorum, takıma bir enerji kattığı kesin. İkinci yarıda, ilk yarıdaki performansımızın üzerine çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Neyle karşılaşacağımızı biliyorduk”

Göztepe'nin Galatasaray taraftarından etkilenip etkilenmediği sorulan Tuna, “Açıkçası taraftardan etkilenmiş olamayız. Neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Galatasaray sahasında daha önce kazandığı maçları kazanırken de o coşkuyu yaşıyordu. Özellikle merkezde Gomis'e karşı defansif olarak merkezde net cevaplar vermemiz gerekiyordu. Kazandığımız toplarda iyi çıkamadık ve yön değiştirmede eksik kaldık. Enerji ve coşku olabiliyor. Biz de bunu iç sahada yaşayabiliyoruz. İkinci yarıyı oyun olarak bizim verdiğimiz oyun olarak görüyorum” dedi.

Kadu'nun son anda kadrodan çıkmasının planları bozduğunu da sözlerine ekleyen Tuna, “Bu sezon lige baktığınızda sanırım gol yeme oranında ilk 9'dayız. Lig ortalaması 20'nin üzerinde. Bunlar bahane değil. Savunma anlamında öne geçtiğimiz maçlarda gol yiyoruz. Ofansif anlayışı daha ön planda tutuyoruz. Biz kaleden uzak oynayan bir takımız. Savunmada sezon başı yaşanan sakatlıklar bizi etkiledi. Bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Bugün Kadu'nun son anda kadroya giremeyecek oluşu, bizim açımızdan ekstra bir zafiyet oluşturdu” diye konuştu.

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“Bütün takımlarda kalite yükseldi”

Ligdeki takımların çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Tamer Tuna, “Kalitenin artışı oyuncular ve takımlarla alakalı. Yerli teknik adam sayısı çok arttı. Gol sayısının oranları da bununla alakalı. Bugün 3-1'ken maç 3-3'e de gelebilirdi. Hem yabancı oyuncuyla ilgili bu durum. Takımların koşu mesafelerinde ciddi artışlar var. Topun oyunda kalış süresinden bahsediyorduk. Oyuncu kalitesi ve takımların yabancı sayısındaki artışın oyuna etkisi bu noktaya getirdi. Eskiden kaleye ulaşamadan geri dönüş oluyordu. Bu kadar yabancı oyuncunun arasında yerli oyuncuların da kalitesinin artması gerekiyor. Yabancı oyuncuların katkısı, yerli oyunculara bu anlamda örnek olmalı. Teknik adamlarla birlikte çalışılarak yabancı oyuncu sayısı geliştirilmeli. Defansif zaaflarımızın tamamı oyuncuyla ilgiliydi” açıklamasını yaptı.

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“Hedefi olan takım sayısı artabilir”

Ligde birçok takımın üst sıralara oynadığı ve bu sayının artabileceğini ifade eden Tamer Tuna, “7-8 takımın Avrupa hedefinde olması, ligin kalitesini ortaya koyuyor. Bu sayı artabilir. İlk yarıdaki fikstür dezavantajını avantaja çevirdik. Hedeflerimiz hiç bitmiyor. Göztepe'ye gelirken çok eleştiri almıştık. Geçen yıl Avrupa'da olan takımların bu yıl ligde ne kadar sarsıldığını görüyoruz. Eğer seneye Avrupa'ya gidip düşme hattına oynayacaksak, ben Avrupa'ya gitmek istemiyorum. Ama Avrupa'ya gidip coşkulu oyunu ortaya koymaya devam edeceksek, 1969'dan sonra Avrupa'da yer alıp, ciddi bir planlamayla hareket etmeyi tabii ki çok isterim” diyerek sözlerini tamamladı.