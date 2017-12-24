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Sabri Sarıoğlu’na plaket verildi

Göztepe’de forma giyen Sabri Sarıoğlu’na eski kulübü Galatasaray, maç öncesinde plaket verdi.
19:3124 Aralık 2017
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Sabri Sarıoğlu’na plaket verildi

Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadele İzmir ekibinin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu için ayrı bir öneme sahip. Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve kaptanlık yapan Sarıoğlu, ilk kez eski takımına karşı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Galatasaray, eski futbolcusu Sabri'yi unutmadı ve gösterdiği hizmet için maç öncesinde plaket verdi. Sarıoğlu'na plaketi Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin takdim etti.

Tribünlerdeki taraftarlar da Sabri Sarıoğlu'na yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

Etiketler
galatasaray sabri sarıoğlu
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