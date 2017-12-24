Mehmet Demirkol’dan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol, 1-1 berabere biten maçtan sonra ilginç ifadeler kullandı.

NTV Spor’da yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları;

“4-6-0 bir kızıl elmadır. Öyle hadi oynayalım deyince oynanabilecek bir oyun değildir. Çok forvetle ama santrforsuz oynanabilen bir oyundur. Bu kızıl elmaya yaklaşan teknik direktörler vardır. Ama tam anlamıyla yapabilen var mıdır? Biraz Alex Ferguson, biraz Spaletti. Onlara sorsanız ‘tam yapabildiniz mi?' diye muhtemelen ‘evet' demezler. Dün Aykut Kocaman, Valbuena'nın son maçtaki ve Giulinao'nun genel performansına bakarak ‘bunu yapabilir miyim?' diye düşündü.” Aykut Kocaman: `Her şeyi açıklamak gerekmiyor` İlgili Haberi Oku

“2 KIRMIZI KARTLA OYNUYOR GİBİ”

“Aslında denenmeyecek bir oyun değil. Ancak deplasmanda bu olmadı. Çünkü bu tip bir diziliş için oyun merkezinizin oldukça önde olması gerekiyor. Belki evinizdeki bir baskı oyununda rakip stoperleri görevsizliğe itip oyunun dengesini bozabilirsiniz. Ancak Fenerbahçe, rakip orta saha ve savunma arasına adam sokamayınca eksik oynuyormuş gibi oldu. 4-6-0 değil 2 kırmızı kartla oynuyor gibi.” Volkan Demirel, Süper Lig`de bir ilki başardı Fenerbahçe - Konyaspor maçının son anlarında kalesini terk eden Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu. İlgili Haberi Oku

“BU DURUMDA MAÇ KAZANMAK KOLAY DEĞİL”

“Üstüne alışıldık olmayan bir savunmayla oynadığınız gerçeğini ekleyin. Fenerbahçe zaten zorunlu dizdiği savunma göbeğini maç içinde 2 kez değiştirdi. Ve bu denemelerin 3'ünde de gerçek stoperlerle oynamadı. Yani Fenerbahçe sorun yaşadığı yerden oyunu uzaklaştıramadı. Bu durumda maç kazanmak kolay değil. İlk 45 dakikada iki takımın da kaleye gidemediği bir oyun oldu. Oyunu ileri taşıyamadılar. Konya da buna itiraz etmedi. İkinci yarıda Soldado'nun Oğuz Kağan'ın yerine oyuna girişinin getirdiği artı Isla-Neto savunmasının yarattığı eksileri karşılamadı.

“SÖYLEMEK ZOR”

“Isla üzerine Volkan'ın hatasıyla yenen golden sonra Konya'nın da yorulmasıyla Topal ve Souza oyuna girdi, Fenerbahçe de oyunu ele aldı. Ancak 85'te Fernandao oyuna girip Konya'yı savunmaya itene kadar istedikleri oyunu oynayamadılar. Bundan sonra da kalan zaman dardı. Maçı kazanacak 2 pozisyon yakaladılar. Ancak 90 dakikaya bakıldığında maçı kazanacak bir oyun oynadıklarını söylemek zor.”