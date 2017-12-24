MAÇ SONUCU: Kayserispor 0-1 Yeni Malatya | Spor Toto Süper Lig 17. hafta
Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrılmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 8 haftadır yenilgi yüzü görmeyen rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı çekişmeli bir futbola sahne olurken 45. dakikada Khalid Boutaib’in attığı golle Yeni Malatyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda ev sahibi Kayserispor’un beraberlik golü için çabaları sonuçsuz kalınca mücadele 1-0 Yeni Malatyaspor’un galibiyeti ile sonuçlandı.
Böylece Yeni Malatyaspro puanını 22 yaparken Kayserispor 30 puanda kaldı.
Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olurken Kayserispor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.
MAÇ İSTATİSTİKLERİ