MAÇ SONUCU: Kardemir Karabükspor 1-1 Trabzonspor | Spor Toto Süper Lig 17. hafta

Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor'a konuk olan Trabzonspor, ligin son sırasındaki rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili ekibin 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken Karabükspor 8 maç sonra puanla tanıştı.

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olan Trabzonspor, son haftalardaki başarılı performansını zorlu deplasmanda sürdüremedi ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne oldu. Maçın 74. dakikasında Mustapha Yatabare’nin eski takımına attığı golle Karabükspor 1-0 öne geçerken 80’de Burak Yılmaz durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşu Jose Sosa kullandı. Direğe çarpan top kalecinin sırtına çarptı ancak top çizgi üzerinde durunca savunma uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Karabükspor 8 hafta sonra puanla tanışırken Trabzonspor’un 5 maçlık galibiyet serisi ise son bulmuş oldu.

Böylece bordo mavili ekip 29 puana ulaşırken Karabükspor puanını 9 yaptı. Trabzonspor ligin ikinci yarısındaki ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olurken Karabükspor sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.