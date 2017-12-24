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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ‘kartal pençesi’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uçakta karşılaştığı Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine 'Kartal pençesi' hareketini yaptı
13:2224 Aralık 2017
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ‘kartal pençesi’

Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı.

Milliyet’te yer alan habere göre; uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı.

Akşener bu jestiyle taraftarlardan alkış aldı.

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Etiketler
beşiktaş Meral Akşener
Son güncelleme: 13:24 | 24.12.2017
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