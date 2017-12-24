İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ‘kartal pençesi’
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uçakta karşılaştığı Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine 'Kartal pençesi' hareketini yaptı
Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı.
Milliyet’te yer alan habere göre; uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı.
Akşener bu jestiyle taraftarlardan alkış aldı.
Son güncelleme: 13:24 | 24.12.2017