Galatasaray’ın eski yıldızı Emmanuel Eboue intiharın eşiğinde!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Arsenal'in eski yıldızı Emmanuel Eboue, eşiyle yaşadığı boşanma savaşından her şeyini kaybederek çıktı. Futbolculuk döneminde kazandığı paraları çocukları için eşine verdiğini söyleyen Eboue, tüm mal varlığını kaptırdı. Yaşanan gelişmeler üzerine Hasan Şaş, Eboue'ye destek olacağını açıkladı

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldi. Geçmişte yaptığı bütün sözleşmelerle eşinin ilgilendiğini söyleyen ve bütün mal varlığını eşine kaptıran Eboue, elinde kalan son evi kurtarmaya çalışıyor.

Premier Lig’de 7 yıllık bir kariyere sahip olan Fildişi Sahili’nin 34 yaşındaki futbolcusu Eboue, 2011 yılında Arsenal’den Galatasaray’a transfer olmuştu. Sarı kırmızılı kulüpte 4 sezon forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan başarılı savunma oyuncusu, son olarak Kıbrıs ekiplerinden Türk Ocağı Limasol ile anlaşmıştı.

Arsenal’de forma giydiği dönemde lüks içinde yaşayan yıldız futbolcu, şimdi icra memurlarından kaçarak hayatına devam ediyor. Bazen bir arkadaşının evinde kalan, bazen otobüste seyahat ederek yaşamını sürdüren Eboue, çamaşır makinesi olmadığı için elbiselerini de eliyle yıkamak zorunda kalıyor.

Zor günler geçirdiğini ve intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Eboue, “Tanrı’dan bana yardım etmesini istiyorum. Aklımdaki düşüncelerden kurtulmama sadece o yardım edebilir” ifadelerini kullandı.

Boşanma savaşını kaybeden Eboue, her şeyini eşi Aurelie’ye kaptırırken üç çocuğunu da Haziran ayından bu yana göremiyor. Bu süreçte büyükbabasını kanserden kaybeden Eboue’nin kardeşi N’Dri Serge de bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 3 hafta önce Kuzey Londra’daki evini eşi Aurelie’ye devretmesi gereken Eboue, bunu yapmazsa yine mahkemelik olacak ve kararı hakim verecek.

Konuyla ilgili konuşan Eboue, “Evdeyim ama korkuyorum. Çünkü ne zaman polisler gelecek bilmiyorum. Genellikle ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmesini istemiyorum. Her şeyi kapının arkasına koydum.” dedi.

Sonuna kadar savaşacağını söyleyen Eboue, “Elbiselerimi ya da sahip olduğum şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu adil değil” şeklinde konuştu.

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“TÜRKİYE’DE 8 MİLYON EURO KAZANDIM”

Afrikalı genç futbolcuların kendisinden dersler çıkarması gerektiğini söyleyen Eboue, “Şimdi geriye dönüp baktığımda ‘Emmanuel, ne kadar safmışsın. Neden bunu daha önce düşünmedin?’ diyorum. Bu çok acı. Kazandığım parayı çocuklarım için eşime gönderdim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kazandığı paranın neredeyse tamamını eşine verdiğini söyleyen Eboue, “Türkiye’de 8 milyon euro’ya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon euro’yu eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım” dedi.

Tecrübeli futbolcu eski takım arkadaşlarını televizyonda yorumculuk yaparken gördüğünde bulunduğu durumdan utandığını söylerken İngiltere’de kendisine yardım edebilecek birilerinin olduğuna inandığını belirtti.

HASAN ŞAŞ’TAN DESTEK SÖZÜ

Galatasaraylı taraftarlar, maddi anlamda çöküş yaşayan Emmanuel Eboue için sosyal medyada ‘YalnızDeğilsinEboue’ hashtag'iyle kampanya başlatarak, eski oyuncularına sahip çıkılması yönünde çağrıda bulundu.

Taraftarın bu çağrısına yanıt, Eboue’nin Galatasaray’da oynadığı dönemde sarı-kırmızılı takımda antrenörlük yapan Hasan Şaş’tan geldi. Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seni unutmadık elimden geleni yapacağım” diyerek Fildişi Sahilli oyuncuya destek sözü verdi.