Galatasaray’da sakatlık ve cezalı şoku!

Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan sarı kart gören Maicon cezalı duruma düştü. Maçın son dakikalarında ise sakatlanan Fernando sedye ile kenara geldi.

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe’yi evinde konuk eden Galatasaray’da 2 şok birden yaşandı.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadelenin 34. dakikasında Galatasaray’da Maicon sarı kart gördü. Tecrübeli stoper, 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 38. dakikasında ise ikili mücadele sonrası sakatlanan Garry Rodrigues, kenara ‘beni çıkartın’ işareti yaptı. Kenara gelen Rodrigues gözyaşlarını tutmadı. Yıldız futbolcunun yerine oyuna 41. dakikada Yasin Öztekin dahil oldu.

Maçın 90. dakikasında sakatlanan orta sahanın etkili ismi Fernando sedye ile kenara geldi. Terim, Fernando’nun yerine oyuna Sinan Gümüş’ü soktu.

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