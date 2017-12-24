Galatasaray’da Fatih Terim’den maç sonu flaş açıklamalar

4. Fatih Terim döneminin ilk maçında konuğu Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, yapmaları gereken çok iş olduğunu vurgularken Tudor döneminin oyun anlayışını da eleştirdi.

Galatasaray’ın konuğu Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, önemli mesajlar verirken futbolcularına da teşekkür etti. Terim, “Öncelikle bugün beni çok güzel karşıladılar. Çok güzel bir hediye verdiler. Taraftarlara ve oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi.

Pası oyuncularına atan Terim, “Bu oyuncuların bir zaferi, özverisi. Benim iki günde çok fazla bir şey yapmam mümkün değil. Bu galibiyet, oyuncuların ikinci yarı oynadığı oyunla ilgili. Son 7 maçta 4 kez yenilmiş bir Galatasaray vardı. Bu olmaz bu takımın adı Galatasaray. Endişe, moral bozukluğu ve güven eksikliği söz konusuydu. Bir sezonda kaybettiği maç sayısı kısa bir süre içinde olunca böyle oluyor. Bunu çözdüğümüz için memnunum” diye konuştu.

“Tamer Hoca’yı tebrik ediyorum. İyi ve diri bir takım yapmış” diyerek Göztepe’yi de öven deneyimli hoca, “İlk yarı çok beklemediğim bir şey görmedim. Bu atmosferde zorlanacağımızı tahmin etmiştim. Ama ikinci yarıda gelecek Galatasaray’dan pasajlar gördük. Galatasaray takımı oyunun ve topun kontrolünü elinde tutmalı, ileride; kendi kalesinden uzakta oynamalıdır” ifadelerini kullandı.

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‘BEN OLDUĞUM SÜRECE…’

Terim devre arası planlarından ise şöyle söz etti: “Galatasaray sahasında beklemez. Ona geldi o oynasın, bize geldi biz oynayalım… Benim olduğum sürece bu hiç olmaz. Kendi alanımızda en çok pas yapan takımız. Rakip alanda ise sonuncu idik. Bugün rakip alanda çok pas yapmamız bizi sonuca götürdü. Devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Muhakkak bir şeyler yapmalıyız. Sağ ayaklı bir oyuncu ile sol bekten çıkıyoruz. Martin Linnes’in oynamadığı yer kalmadı. Devre fizik olarak da hazırlanacağız. Bu kadar çok sakatın veya sakat adayının olduğu ortamda sağlık heyetimizle de yakın temas halinde olacağız. Oyunun gidişine göre elbette haraket edeceğiz ama genel felsefe olarak ileride oynayacağız. Yasin, Sinan ve Selçuk’u da kazanmamız lazım. Mesela bugün Sabri’ye yapılan jest önemlidir. Kendi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız.”

‘BİRLİKTE OYNAYACAĞIZ’

Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, “Güzel bir maç oldu. Göztepe de hücumu seven bir takım. 6’sı penaltıdan olmak üzere 15 duran top golü atmışlar. Duran toplarda başarılıydık. Pas oranımız da yükselmiştir. Oyuna ağırlığımızı koymamız gerekir. Beklemek de taktiktir ancak bu her zaman olmamalı. Bugün istediğimiz oyundan bir pasaj verdik. Ama bir-iki eksiğimiz var. Transferler yapacağız ama kulübü sıkıntıya sokacak bir şekilde olmayacak. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredilerimizi kullanacağız. Antalya’da yaptığımız kampın ardından hem oyun, hem fizik, hem mental olarak hem de takım olarak birlikte oynayacağız. Zamanımız az ama işimiz çok. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını alacağız. Çabuk karar vermek lazım. Kendi takımımızda göndereceğimiz isimler de olacak ama onları parlatarak göndermemiz gerekir. Mesela Hakan Balta olsa sol bek oynayacaktı. Veya De Jong’u da aldım yanıma bugün. Bir oyuncuyu göndereceksek de bizim yanımızda olmalı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Göztepe: 3-1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Galatasaray Göztepe maçı ile devam etti. 4. Fatih Terim döneminin ilk maçında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve ilk yarıyı 35 puanla 2. sırada noktaladı. İlgili Haberi Oku