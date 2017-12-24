Galatasaray’da Begüm Özkan başkanlığa adaylığına koyacak

Muhalefetin cesur sesi Begüm Özkan, Galatasaray başkanlığa adaylığını koyuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan güçlü bir liste hazırlayan başarılı hukukçu, gereken imza sayısına ulaştı

Galatasaray’da tartışılan olağanüstü genel kurul kararına karşı benzeri görülmemiş bir hareket başladı. Sarı-kırmızılı camianın tanınan isimlerinden Av. Begüm Özkan, ‘pembe devrim'i başlattı. Başkanlığa adaylığını koyma kararı alan Özkan, büyük bölümü kadınlardan oluşan bir liste ile sandığa gidiyor.

Listede, camianın önde gelen ve branşlarında tanınmış isimler bulunuyor. Kendilerine, ‘Galatasaray Gönüllüleri' diyen Begüm Özkan ve beraberindeki üyeler, ‘yönetimde eşitlik' ve ‘yuvayı dişi kuş yapar' sloganları ile yola çıktı.

Adaylık için gereken 100 imzayı toplayan Özkan, resmi başvuruyu perşembe günü yapacak.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Sarı kırmızılı kulüpte ilk kez bu şekilde bir kadın inisiyatifi öne çıktı. ‘Yeter, söz kadınların' diyen Begüm Özkan; Adnan Polat, Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e yaptığı muhalefetle tanınıyor.

2011'deki olaylı mali genel kurulda divan kurulunda yer alıp Adnan Polat'ın ibrasızlığına şerh koyan Değirmencioğlu, o dönemde “Kulübü mahkemelere taşıdı” şeklinde eleştiri almıştı.

Başarılı hukukçu, 25 Mart 2017'deki mali genel kuruldaki ‘sert eleştiri'leri gerekçesiyle üyelikten ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş ancak gelen tepkiler sonrası yönetim geri adım atmıştı.

Fatih Terim`den flaş karar! 2 futbolcu geri dönüyor Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki düzeni kendine göre kurmaya başladı İlgili Haberi Oku