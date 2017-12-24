Galatasaray-Göztepe maçında Yaşar Kemal Uğurlu’dan tartışmalı penaltı kararı

Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynadığı maçın hemen maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tartışmalı bir karara imza attı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği penaltı kararı Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında penaltı golü ile geriye düşen Galatasaray, mücadeleye kötü başladı. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun Galatasaray aleyhine verdiği penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Ceza sahası için Maicon ile mücadeleye giren Jahovic’in yerde kalması sonrası verilen penaltı kararının haksız olduğunu düşünen Galatasaray taraftarları, büyük tepki gösterdi.

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Pozisyona saha içinden de ciddi itiraz geldi. Galatasaraylı futbolcular, pozisyonda Maicon’un rakibine dokunmadığını belirterek kararın haksız olduğunu Yaşar Kemal Uğurlu’ya anlatmaya çalıştı. İtirazlarını arttıran Fernando Muslera ise hakemden sarı kart gördü.