Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta? Zirvenin gözü bu maçta! İşte Cimbom Göz-Göz maçı detayları..

Ligde çekişme ve heyecan sürüyor, zirve mücadelesinde sıralamalar her hafta değişiyor. Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftlarca merak ediliyor. Galatasaray, yeni teknik direktörü Fatih Terim ile ilk maçına çıkıyor. Yeni bir sayfa açmak isteyen Cimbom, Göztepe karşısında galip gelerek rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek istiyor. Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak işte detaylar...

Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Galatasaray’ın hedefi mutlak galibiyet. Galatasaray bu akşam Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında Göztepe’yi konuk edecek. Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu her iki sarı-kırmızılı takım taraftarınca merakla araştırılıyor. İşte Galatasaray Göztepe maçının merak edilenleri…

GALATASASRAY GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Igor Tudor'la yolları ayıran ve takımın başına Fatih Terim'i getiren Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin flaş takımını Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak olan Sarı- Kırmızılılar'da büyük heyecan var. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1’de canlı yayınlanacak maçın spikerli anlatımı skor.sozcu.com.tr’de olacak…

TERİM GELDİ GERİ DÖNDÜLER! İŞTE GALATASARAY’DA KADROYA GERİ DÖNEN İSİMLER

Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından farklı bir çalışma başladı. Tecrübeli teknik adam, göreve gelir gelmez hem bugünü düşünüp hem de gelecek için çalışmalar içerisine girdi.

En ince detayları bile kaçırmak istemeyen Terim, devre arası kampı için Igor Tudor döneminde yapılan düzenlemeyi gözden geçirme kararı aldı. Hırvat teknik adam, Antalya’da 7-13 Ocak tarihleri arasında arasında yapılacak bir kamp talebinde bulunmuş ve otel rezervasyonları buna göre yapılmıştı.

Ancak Terim, takımı daha iyi tanımak ve daha fazla vakit geçirmek için kampı biraz daha erkene almayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı oyuncuları ve bugünkü durumlarını gözden geçirmek isteyen Terim, bunun dışında takımda bulunan her futbolcuyu da kampa götürecek.

Kadro dışı bırakılan Hakan Balta ile de Jong’u da takıma kazandıran Fatih Hoca, Carole’ün de takıma katılabileceğini söylemişti. Bu durumda sarı-kırmızılılarda 16 yabancı bulunacak ve bunların sadece 14’ü listeye girebileceği için iki yabancı mecburen elenecek.

Sarı-kırmızılı teknik adamın bu kararı almasında, kulübü transfer döneminde mali açıdan fazla etkilenmesi düşüncesinin yattığı bildirildi.

Böylece Terim, çok az transferle, belki de hiç takviye yapmadan bu sezonu tamamlamış olacak.

GALATASARAY’A SÜRPRİZ BAŞKAN ADAYI! KADIN HAREKETİ BAŞLIYOR…

Galatasaray'da tartışılan olağanüstü genel kurul kararına karşı benzeri görülmemiş bir hareket başladı.

Sarı-kırmızılı camianın tanınan isimlerinden Av. Begüm Değirmencioğlu (Özkan), ‘pembe devrim’i başlattı. Başkanlığa adaylığını koyma kararı alan Değirmencioğlu, büyük bölümü kadınlardan oluşan bir liste ile sandığa gidiyor.

Listede, camianın önde gelen ve branşlarında tanınmış isimler bulunuyor. Kendilerine, ‘Galatasaray Gönüllüleri’ diyen Begüm Değirmencioğlu ve beraberindeki üyeler, ‘yönetimde eşitlik’ ve ‘yuvayı dişi kuş yapar’ sloganları ile yola çıktı.

Adaylık için gereken 100 imzayı toplayan Değirmencioğlu, resmi başvuruyu perşembe günü yapacak.