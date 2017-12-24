Galatasaray Göztepe: 3-1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Galatasaray Göztepe maçı ile devam etti. 4. Fatih Terim döneminin ilk maçında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve ilk yarıyı 35 puanla 2. sırada noktaladı.

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Fatih Terim’in 4. Galatasaray döneminin ilk maçında taraftarlar tribünleri doldurdu ve Aslan sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Müsabakanın henüz başında 9. dakikada Göztepe Castro ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Adis Jahovic hata yapmadı ve skoru 1-0’a getirdi. Kısa süre içinde golün şokunu atlatan ev sahibi 19’da Garry Rodrigues’le eşitliği yakaladı: 1-1. Rodrigues sakatlanarak 41’de gözyaşları içinde yerini Yasin Öztekin’e bıraktı.

Galatasaray`da Rodrigues şoku! Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın 41. dakikasında Rodrigues sakatlanarak yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Rodrigues, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. İlgili Haberi Oku

İlk yarı bu sonuçla biterken 53’te sahneye Yasin çıktı ve muhteşem bir kafa golüyle takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1. 70’te farkı ikiye çıkaran golü ise Maicon kaydetti. Terim’in öğrencileri ilk yarıyı 35 puanla 2. sırada noktalarken Göztepe ise 30 puanla 6. sırada kaldı.

Galatasaray, dördüncü Fatih Terim döneminin ilk maçına renktaşı Göztepe ile çıktı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. İki takım Süper Lig’de en son 18 Nisan 2003’te karşılaşırken, stadı dolduran binlerce Galatasaray taraftarı Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.

FATİH TERİM’E SEVGİ GÖSTERİLERİ

Sarı-kırmızılılarda Igor Tudor’un görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna 4. kez oturan Fatih Terim, alkışlar eşliğinde stada çıktı.

Galatasaray ile en son 22 Eylül 2013’te Beşiktaş maçında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, stadı dolduran binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde yerini aldı. Terim, taraftarın sevgi gösterilerine tribünlere giderek karşılık verdi.

GALATASARAY’DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine göre 2 değişiklik yapıldı. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta görev alan Yasin Öztekin ile Ahmet Çalığı yedek soyundurarak Rodrigues ve Serdar Aziz’e ilk 11’de görev verdi.

Sakatlığı sona eren Tolga Ciğerci ile Iasmin Latovlevici de Göztepe maçında yedek kulübesinde şans beklerken Mariano ise kadroda yer almadı.

TT Stadı`nda Fatih Terim`e sevgi seli 4. defa Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Göztepe maçı öncesinde sahaya çıktığında tribünlere giderek selamladı. İlgili Haberi Oku

SABRİ İLK KEZ RAKİP

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadyumu’na ilk kez rakip olarak yer aldı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, 21 yılını sarı-kırmızılı ekipte geçiren Sabri Sarıoğlu’na plaket takdim ederken tribünlerden destek tezahüratları geldi.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray ile Göztepe arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta tribünler büyük kısmı doldu. Tribünlerde yaklaşık 44 bin taraftarın yer aldığı belirtildi.