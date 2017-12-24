Galatasaray Göztepe maç özeti izle! Maicon’dan efsane frikik golü! GS Göz Göz geniş özet…

Nefes kesen Galatasaray Göztepe maçını izleyemeyenler maçın özetini araştırıyor. Göztepe'nin penaltı golüyle öne geçtiği mücadeleyi Galatsaray lehine döndürmeyi başardı. Maicon'un attığı frikik golü maça damgasını vurdu. İlk maçına çıkan Fatih terim galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte Galatasaray Göztepe maç özeti izleme linki...

Haberimizde bulunan link aracılığı ile Galatsaray Göztepe maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. Süper Lig ilk yarının son maçına yeni teknik direktörü ile çıkan Galatasaray, Göztepe karşısında rahat kazandı. Mücadeleyi kaçıran futbol tutkunları maçın geniş özetini izlemek için Google üzerinden aramalar yapıyorlar. Fatih Terim'le 4. dönemin ilk maçında taraftarını sevindiren sarı-kırmızlılar ilk yarıyı 2. sırada tamamladı. İşte Galatasaray Göztepe maç özeti…

MAÇ ÖZETİSpor Toto Süper Lig'de 17. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. Fatih Terim'in 4. Galatasaray döneminin ilk maçında taraftarlar tribünleri doldurdu ve Aslan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Müsabakanın henüz başında 9. dakikada Göztepe Castro ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Adis Jahovic hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi. Kısa süre içinde golün şokunu atlatan ev sahibi 19'da Garry Rodrigues'le eşitliği yakaladı: 1-1. Rodrigues sakatlanarak 41'de gözyaşları içinde yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Galatasaray Göztepe maç özetini izleyebilirsiniz.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE

İlk yarı bu sonuçla biterken 53'te sahneye Yasin çıktı ve muhteşem bir kafa golüyle takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1. 70'te farkı ikiye çıkaran golü ise Maicon kaydetti. Terim'in öğrencileri ilk yarıyı 35 puanla 2. sırada noktalarken Göztepe ise 30 puanla 6. sırada kaldı.

Galatasaray, dördüncü Fatih Terim döneminin ilk maçına renktaşı Göztepe ile çıktı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. İki takım Süper Lig'de en son 18 Nisan 2003'te karşılaşırken, stadı dolduran binlerce Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu

İLK 11’LERGALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

TERİM’E SEVGİ SELİ

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında evinde Göztepe ile mücadele eden Galatasaray’da yeni teknik direktör Fatih Terim de ilk maçına çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor’un gitmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Fatih Terim’i istedikleri yönde yazılar yazmıştı. Taraftarlar, yoğun ilgisini Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçta da sürdürdü. Terim, müsabaka öncesinde sahaya çıktığında tribünler çağırdı. Deneyimli çalıştırıcı da tribünlere giderek, selamladı.