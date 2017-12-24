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Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak: 89-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Muratbey Uşak’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini 89-72 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alan sarı lacivertliler, puanını 22’ye yükseltti ve liderliğe oturdu.
15:2624 Aralık 2017
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Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak: 89-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak’ı 89-72 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 26-23 önde kapattı. 2’nci periyotta farkı açan Fenerbahçe, 20-11’lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 46-34 önde gitti.

3’üncü periyot iki ekibin karşılıklı sayılarıyla geçilirken, Fenerbahçe Doğuş final periyoduna 64-53’le girdi. Son periyotta rakibinin geri dönmesine müsaade etmeyen sarı-lacivertli ekip, parkeden 89-72’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 10’uncu galibiyetini aldı ve TOFAŞ’ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Muratbey Uşak ise 11’inci mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.

Etiketler
fenerbahce doğus
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