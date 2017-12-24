Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak: 89-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Muratbey Uşak’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini 89-72 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alan sarı lacivertliler, puanını 22’ye yükseltti ve liderliğe oturdu.

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