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Feghouli: ‘Galibiyete inanan bir Galatasaray vardı’

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.
22:2824 Aralık 2017
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Feghouli: ‘Galibiyete inanan bir Galatasaray vardı’

Süper Lig’de Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray’da Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

“Kendi performansımdan dolayı mutluyum. Ne yazık ki bir gol yedik ama 3 gol atarak karşılık verdik. Bugün galibiyete inanan bir Galatasaray vardı”

“Sadece Fenerbahçe ile…”

“Genel olarak ilk yarıdaki performanstan memnunum. Yeni kurulan bir takım, yeni bir futbol takımına adapte oluyorsunuz. Birçok gol attık, evimizdeki birçok maçı kazandık, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldık. Daha iyisini yapabiliriz”

24 Aralık 2017 Yasin Öztekin: `Bence yüzde yüz penaltı` Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Yasin Öztekin açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

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galatasaray göztepe Soifanne Feghouli
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