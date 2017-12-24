MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Medipol Başakşehir

Ligde zirve yarışı veren rakiplerinin puan kaybını iyi değerlendiren Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek ligin ilk yarını lider tamamlamayı garantiledi. Medipol Başakşehir’in gollerini Visca ve Mossoro atarken, Kasımpaşa’nın tek sayısı Veysel’den geldi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Zirve yarışı veren takımların yaşadığı puan kaybını iyi değerlendirmek isteyen Abdullah Avcı’nın takımı, maça iy başladı. Maçın hemen başında bulduğu golle öne geçen ve skor avantajını kapan Medipol Başakşehir, oyunun kontrolünü eline aldı. İlk yarının son dakikalarına kadar rakibine topu vermeyen konuk ekip, 43. dakikada duran toptan yediği gol sonrası soyunma odasına eşitlikle girdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa daha iyi başlarken, üst üste geliştirilen ataklardan sonuç alamadı. Yaklaşık 10 dakika süren bu baskıdan kurtulan Medipol Başakşehir, tekrar ilk yarıdaki etkili oyununa döndü. Rakip kaleyi ablukaya alan Medipol Başakşehir, 70. dakikada gelen gol ile bir kez daha öne geçmeyi başardı.

ISI HARİTASI

Bu golün ardından oyunu pas yaparak soğutan ve yaptığı baskı ile rakibinin rahat çıkmasını engelleyen Abdullah Avcı’nın öğrencileri, kalesinde tek önemli pozisyon dışında rakibine gol fırsatı vermeden galip gelmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 36 yapan Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan takım oldu. 19 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Sağ kanatta topla buluşan Popov ortasını yaptı. Arka direkte Trezegeut'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL! 3′ Emre'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla Mossoro buluştu. Mossoro'nun içeri çevirdiği topa altıpas önünde Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14′ Pavelka'nın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Trezeguet'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34′ Sağ kanattan Popov'un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

GOL! 43′ Ceza sahası dışı sol çaprazında Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Veysel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

48′ Ceza yayı önünde topla buluşan Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

GOL! 70′ Sol kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın yaptığı ortada arka direkte Mossoro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

75′ Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

84′ Ben Youssef'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Trezehuet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan oyuna geri döndü.