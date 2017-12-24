Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca yılın en iyi çıkış yapan 11’inde

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Talisca, UEFA tarafından 2017 yılının en iyi çıkış yapan ilk 11'ine seçildi.

Geçen sezon ligde 22 maçta 13 gol atan Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Şampiyonlar Ligi’nde 1 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2 gol atmayı başarmıştı. Talisca bunun yanı sıra ligde ve Avrupa kupalarında 6’da asist yapma başarısı göstermişti. Bu sezonda özellikle Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında 4 gol atmayı başaran Talisca, Süper Lig’de de 3 gol, 3 asist ile oynuyor.

Talisca`dan Beşiktaş`a erken veda Anderson Talisca devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Benfica, Brezilyalı oyuncuya Çin'den gelen 25milyon Euro'luk teklif sonrası siyah beyazlılar ile temasa geçti. Kulüplerin anlaşması halinde Talisca ocakayında itibaren kariyerine Çin'de devam edecek. İlgili Haberi Oku

Talisca’nın yanı sıra en iyi çıkış yapan 11’de yer alan diğer oyuncular şu şekilde:

Ederson, – Nelson Samedo, Davinson Sanchez, Niklas Süle, Kieran Tierney, Harry Winks, Anderson Talisca, Marco Asensio, Kylian Mbappe, Timo Werner, Dimitri Oberlin