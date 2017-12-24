Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği hafta Galatasaray fırsatı tepmedi

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta lig yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada fire vermedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yendi. Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından sarı-kırmızılılar ilk maçtan galibiyetle ayrılarak devre arasına puan kayıpsız girdi. Ligde bu hafta ise büyük kayıpları yaşadı. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe de Konya deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Rakiplerinin tanıdığı bu fırsatını değerlendiren Galatasaray, ligde ikinci sıraya yükseldi.

Lider Medipol Başakşehir ise İstanbul derbisinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.