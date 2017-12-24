Beşiktaş son dört sezonun en kötüsünü yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda 15 puan kaybederken son 4 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılarak Süper Lig’in ilk devresini mağlubiyetle kapattı.

Maç boyunca baskılı bir oyun ortaya koyan Siyah Beyazlılar 15 korner, 13 isabetli orta ve kaleyi bulan 10 şut ile kendi sezon istatistiklerini alt üst etmesine rağmen rakibinin ilk kornerinde gole engel olamadı.

Demir Grup Sivasspor karşısında alınan mağlubiyet moral bozukluğunun yanı sıra Beşiktaş’ın ligdeki sıralamasını da etkileyecek. Dünkü mağlubiyetle 30 puanda kalan Kara Kartallar Kayserispor ve Göztepe’nin 3 puan kazanması halinde 6. sıraya kadar düşecek.

Her iki takımın da mağlup olması halinde ise Beşiktaş ilk devreyi 4.sırada tamamlayacak.

SON DÖRT SEZONUN EN KÖTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Siyah Beyazlılar şampiyon oldukları son iki sezonun aksine bu sezon oldukça kötü bir performans sergiliyor. 17 maçta sadece 8 galibiyeti bulunan Kara Kartallar 6 beraberlik ile en fazla berabere kalan 3 takımdan biri durumunda. 3 mağlubiyeti olan Beşiktaş bu alanda da kötü bir istatistiğe sahip. Puan olarak Slaven Biliç’in çalıştırdığı 2013-2014, 2014-2015 sezonlarının ilk yarılarına göre de bir hayli kötü durumda olan Beşiktaş, 30 puan ile son dört sezondaki en düşük ilk devre puanını aldı. İlk yarılara göre 2013-2104 sezonunu 32, 2014-2015 sezonunu 38, 2015-2016 sezonunu 41 ve 2016-2017 sezonunu da 38 puanla kapatan Kara Kartallar bu sezon 30 puanda kalarak en kötü dönemi yaşadı.

Bu rakamlar Beşiktaş’ın üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşması için ligin 2. devresinde beklenenden çok daha fazla bir performansa ulaşması gerektiğini gösteriyor. Çünkü ligde şampiyon olan takımlar bu güne kadar hep 70 puanı geçerek ipi göğüsledi. Bu durum Beşiktaş’ın ligin 2. devresinde en az 41 puan toplaması ya da şampiyonluk barajının 60’lı rakamlara çekilmesi gerekliliği anlamını taşıyor. Bu sıralamalara ve istatistiksel rakamlara rağmen rakiplerinin de 33-36 puan barajlarında kalması hiç şüphesiz Beşiktaş’ın şampiyonluk umutlarını taze tutan en büyük etken olacak. Şenol Güneş`ten mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Şenol Güneş sert açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

DEPLASMANDA 15 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş’ın deplasman maçlarındaki kötü performansı ligin ilk devresinde 21 puan kaybedilmesinde başrol oynadı. 9 deplasman maçından sadece 3 galibiyet çıkartabilen Siyah Beyazlılar, ilk devrede yenildiği 3 maçı da deplasmanda yaşadı. Siyah Beyazlılar bunun yanısıra deplasmanda 3 de beraberlik alarak toplam 15 puan kaybetti.

İç sahada 2-0’lık Antalyaspor galibiyeti ile lige başlayan Kara Kartallar 2. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 2. deplasman maçı olan Kardemir Karabükspor maçını 10 kişi kalmasına rağmen zor da olsa 1-0 kazanan Siyah Beyazlılar, 3. deplasmanında Fenerbahçe ve 4. deplasmanında Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorlarla boyun eğdi. Sonraki 2 dış saha maçını 10 ve 11. haftalarda oynayan Beşiktaş, bu kez galip geldi ve Aytemiz Alanyaspor’u 2-1, Göztepe’yi de 3-1 ile geçti. Göztepe galibiyeti aynı zamanda Beşiktaş’ın son deplasman galibiyeti olurken, Şenol Güneş’in öğrencileri sonraki 3 deplasmandan sadece 2 puan çıkartabildi. Beşiktaş bu süreçte Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve son deplasmanı Demir Grup Sivasspor maçından da 2-1 mağlup ayrıldı.

İÇ SAHADA 5 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Beşiktaş 30 puanının 18’ini iç sahada kazandı. İç sahada 5 galibiyeti olan Siyah Beyazlıların mağlubiyeti bulunmazken, berabere kaldığı maç sayısı ise 3.

İç sahada yenilmemesine rağmen seri galibiyetleri de bulunmayan Beşiktaş, 5 galibiyetin 3’ünü ilk 5 haftada elde etti. 1. haftada Antalyaspor’u 2-0, 3. haftada Bursaspor’u 2-1 ve 5. haftada Atiker Konyaspor’u 2-0 ile geçen Siyah Beyazlılar, sonraki 5 iç saha maçında sadece 2 galibiyet alıp 3 kez de berabere kaldı. Beşiktaş’ın iç sahada puan kaybettiği takımlar 2-2’lik skor ile Trabzonspor, 1-1 ile Medipol Başakşehir ve 0-0 ile Teleset Mobilya Akhisarspor maçları oldu.