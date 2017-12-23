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TFF 1. LİG | Eskişehirspor 1-2 Adanaspor

Sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, 10 kişi kaldığı maçta rakibine mağlup oldu.
17:4123 Aralık 2017
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TFF 1. LİG | Eskişehirspor 1-2 Adanaspor

TFF 1’inci Lig’de Eskişehirspor kendi sahasında Adanaspor’a 2-1 mağlup oldu.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan, Dorukhan, Akaminko, Semih Güler (Dk.87 Muhammet), Kaan, Hasan Ayaroğlu, Hürriyet, Uğur İnceman (Dk.67 Andaç), Hasan Hüseyin Acar (Dk.80 Fıratcan), Erkan Zengin, Semih Şentürk

ADANASPOR: İrfan, Gökhan Süzen, Magaye (Dk.74  Abdülaziz), Vinicius, Oğuz Han (Dk.90 Sercan), Onur (Dk.90 Ahmet Bahçıvan), Tevfik, Renan Da Silva, Bahattin, Renan Diniz, Koman

GOLLER: Dk.12 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk.31 Bahattin, Dk.47 Oğuz Han (Adanaspor)

KIRMIZI KART: DK.89 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Akaminko, Hürriyet, Kaan (Eskişehirspor), Onur, Tevfik,  Bahattin, İrfan (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 12′ Dorukhan’ın sağdan ortasında Semih Şentürk topu ağlara gönderdi: 1-0. 

GOL! 31′ Gelişen Adanaspor atağında ceza alanında topla buluşan Bahattin sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.

GOL! 47′ Oğuz Han, ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.  

70′ Gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin’in sert şutunda top auta çıktı.

89′ Rakibine sert giren Semih Şentürk ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Etiketler
adanaspor eskişehirspor
Son güncelleme: 17:43 | 23.12.2017
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